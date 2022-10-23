شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط ليفربول يواجه إنتقادات قوية بعد الخسارة أمام نوتينجهام فورست والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت التقارير الصحفية البريطانية إنتقادات قوية للنجم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط نادي ليفربول، والذي ظهر بشكل مخيب فى مواجهة" الريدز" أمام نوتينجهام فورست، حيث تم وصف اللاعب بأنه كان حلقة الضعف فى الفريق خلال المواجهة، كما أن الظهور السيئ لم يتوقف عند هذه المواجهة، لا سيما أن اللاعب يعاني من تذبذب كبير فى المستوي منذ بداية الموسم.

وكشفت الإحصاءات الخاصة باللاعب فى مواحهة نوتينجهام خسارة فابينيو 3 إلتحامات من أصل أربع إلتحامات على المستوي الدفاعي، حيث لم يكسب سوي إلتحام فردي واحد أمام أحد الفرق التي تنافس على الهبوط هذا الموسم، خاصة أن الفريق الضيف لم يحقق سوي إنتصار وحيد منذ بداية البيرميرليج، ليأتي الفوز الثاني للفريق على حساب ليفربول! .



يورجن كلوب يدافع عن لاعبيه بعد المباراة

ومن جانبه دافع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير للفني لنادي ليفربول، عن لاعبيه عقب خسارة هذه المباراة، حيث أكد أن الفريق يعاني من إجهاد شديد، نظرًا لخوضه 3 مواجهات فى أسبوع واحد، الشئ غير المنطقي للفريق، والذي يمثل عدم تكافؤ للفرص، فى الوقت الذي لم يخوض السيتي أي لقاء منذ 6 أيام.



تعرف على مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول غريمه نادي أياكس الهولندي يوم الأربعاء القادم، فى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.