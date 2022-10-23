شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول النواب: انطلاق المؤتمر الاقتصادى خطوة تعزز تنافسية الاقتصاد فى مواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب بعقد المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)- بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي - والذي تنطلق أولي جلساته غدا، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وممثلي المجتمع المدني؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري ، وطرح الحلول والمقترحات فى ظل الأزمات الدولية الراهنة .

وأكد وكيل أول مجلس النواب أن عقد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت يُعد خطوة استباقية هامة لتبادل الآراء المختلفة، ومقاربة عملية للتوافق حول اعتماد سياسات ناجزة لمواجهة التحديات العاتية التي يموج بها العالم في هذه الآونة.

وتابع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مؤكداً ثقته الكاملة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود - بصلابته المعهوده - أمام مختلف التحديات التى تجتاح العالم،لافتاً إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادى لن تقتصر فقط على طرح رؤى وسياسات لدعم القرار الاقتصادي ،بل ايضاً تحمل فرصاً واعدةً لمبادرات عمليه تعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى، وتزيد من صلابته وقوته، وتفتح أمام الاقتصاد المصرى الواعد آفاق من النمو والازدهار.