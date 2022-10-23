شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات الريفيات يتصدرن جلسات التنسيقية لدعم الحوار الوطنى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلساتها النقاشية بمحافظة " البحيرة " مع مئات السيدات الريفيات وأسرهن لبحث قضاياهن وذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعقد أعضائها من نواب مجلسي النواب والشيوخ عدة جلسات نقاشية مع المواطنين في مختلف روبوع ومحافظات مصر المختلفة لسماع آرائهم حول القضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني التي ستنطلق في الفترة المقبلة .

وأكدت رشا كليب أن اللقاء قد تناول العديد من القضايا الهامة وتطرقت الجلسة، لعدد من الموضوعات من بينها تعريف مبسط للحوار الوطني، ومحاوره، وأهدافه ؛ وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والاجتماعية بشكل مبسط.

وتابعت أن السيدات الريفيات أصحاب مواقف عظيمة علي مر التاريخ، وأن آرائهن ومواقفهن دائمًا لصالح الوطن وأن قضاياهن بشكل خاص وقضايا المرأة بشكل عام ستكون ضمن أولويات للحوار الوطني، وأن أصواتهن مسموعة، والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي مناقشة وبحث قضايا المرأة والأسرة المصرية.

وتفاعل الحضور مع المناقشة وطرح العديد من الموضوعات كإثبات المواليد في البطاقات التموينية، وكذلك طالبن بإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات الخياطة، وفتح مشروعات صغيرة لتمكينهن اقتصاديًا في القري، كما تم فتح ملف عجز المعلمين في المدارس، والدروس الخصوصية التي ترهقهن ماديًا ، وطالبن بالمزيد من الجلسات الحوارية، قائلات "شكرًا انكم بتسمعونا" وأبدين إعجابهن الشديد بحرص التنسيقية علي تبسيط المفاهيم للمواطنين واشراكهم في قضايا الحوار الوطني.

وصرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ علم ٢٠١٨ بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، مما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة ، واقترحت كليب ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة مع مختلف الفئات والهيئات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.