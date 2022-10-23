الرقابة على الأسواق تتصدر أولوية المواطنين فى جوالات التنسيقية لدعم الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، جلسات نقاشية تحت عنوان " قضايا الحوار الوطني" وذلك بشارع القاضي، أحد الشوارع التجارية بطنطا بمحافظة الغربية.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التى تواجههم وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

وفي بداية اللقاء أكدت عريبي حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من المواضيع كأهمية العمل العام العام، وأهدافه، وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من كافة الفئات الموجودة والذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وتصدر النقاش ضرورة توفير فرص عمل لأصحاب الحرف المختلفة الاستفادة منهم ومن خبراتهم، كما تناول الحوار الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة التأمين الصحي، وأيضا ضروره الاهتمام بالرقابة التموينية على الأسعار وعمل حملات من وزارة التموين للتأكد من التزام المحال والأسواق التجارية بأسعار المنتجات الفعلية.

وأكدت نائبة التنسيقية أهمية تلك القضايا وضرورة مناقشتها بالحوار الوطني باعتبارها تمس المواطن مباشرة، مشيرة إلى أن دورها كنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تكون بين المواطنين تستمع لكل آرائهم بموضوعية وبصراحة لوضع الحلول المناسبة لكافة القضايا والتحديات التي تواجههم، لافتة إلى أن الدولة بالفعل حريصة على سماع صوت المواطن والتعرف على مشكلاته لوضع الحلول المثلى لها.

وصرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018 بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والأراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الانجازات الكبيرة، مقترحة ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة القادمة.



