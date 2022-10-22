شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يعود للتسجيل ويغرد منفردًا فى صدارة هدافى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تألقه مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما عاد للتسجيل أمام برايتون، فى الجولة الثالثة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان اللاعب قد غاب عن التسجيل فى مباراة الجولة السابقة أمام ليفربول، ليعود اللاعب بقوة ويسجيل ثنائية فى مواجهة الفريق اليوم، لينفرد اللاعب بصدارة هدافى البيرميرليج برصيد 17 هدفًا.



أحداث فوز مانشستر سيتي على برايتون

وأفتتح هالاند التسجيل لفريقه مبكرًا عند الدقيقة 22،بهدف جميل عن طريق هجمة مرتدة منظمة بطريقة أليسون وصلاح فى مباراة ليفربول والسيتي الأخيرة، حيث قام أديرسون بإرسال كرة طويلة خلف المدافعين، قبل أن يستقبلها النجم النرويجي بطريقة رائعة ويراوغ حارس مرمي برايتون ليضعها فى الشباك الخالية.

وضاعف هالاند النتيجة لفريقه، قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب بقوة على يسار المرمي، حيث يعد هذا الهدف هو الأول للاعب عن طريق ركلات الجزاء فى جميع أهدافه مع الفريق السماوي هذا الموسم، ليظهر لنا براعة وقدرة إضافية فى التعامل مع مثل هذه الكرات، والتى قد يهدرها أشهر نجوم كرة القدم.



كيفن دي بروين يحبط آمال برايتون بالمباراة

ومع إنطلاقة الشوط الثاني تمكن نادي برايتون من العودة إلى المباراة بهدف مبكر عن طريق سولي مارش، بعد هجمة منظمة للفريق الضيف أنهاها اللاعب بتسديدة قوية على يمين المرمي، ليتجدد الأمل مجددًا للضيوف، قبل أن يلقي النجم البلجيكي كيفن دي بروين برصاصة الرحمة عند الدقيقة 75،بعد تسديدة قوية من اللاعب على حدود منطقة الجزاء.