شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة الدقائق الأخيرة تكتب تعادل جديد فى مواجهات اليونايتد وتشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 1/1 لكل فريق، حيث شهدت المباراة إثارة جنونية فى الدقائق الخمس الأخيرة، بعدما تمكن النجم الإيطالي جورجينيو من تسجيل الهدف الأول "للبلوز" عند الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء بعد تسديدة متقنة على يسار الحارس الإسباني الدولي دي خيا.

وظن الجميع أن القمة قد حسمت لصالح "البلوز" وأن المبارة أباحت بكامل أسرارها، حتى جاء النجم البرازيلي كاسميرو من تسجيل هدفًا قاتلًا فى الوقت المحتسب بدل الضائع، بذكريات نادي ريال مدريد، بعد رأسية متقنة أرتطمت فى القائم قبل أن تعانق الشباك، ليسجل اللاعب أولى أهدافه فى الدوري الإنجليزي بقميص اليونايتد وسط أجواء جنونية.



كاسميرو ينقذ تين هاج من الخسارة الرابعة

وبهذا الهدف الذي تمكن من إحرازه كاسميرو، حافظ المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على حظوظه فى إقتناص المركز الرابع، خاصة أن فوز تشيلسي كان سيحطم آمال الشياطين الحمر بصورة كبيرة فى المشاركة بدوري الأبطال، مما قد يجعل هذا الهدف هو هدف الموسم للفريق، والذي كان له دور فى عدم تسجيل الهزيمة الرابعة للفريق فى البيرميرليج.



برونو يرفض التعليق على أزمة رونالدو

ورفض النجم البرتغالي برونو فرنانديز إبداء رأيه بشأن الأزمة الاخيرة، التي تخص اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، حيث أكد أن اللاعبين داخل الفريق لا تتحدث عن المشاكل الداخلية، وأن الأهم لجميع عناصر الفريق تحقيق الإنتصار فى كل مباراة، والتفكير فر حصد نقاط المباراة الثلاث.