انت الان تتابع خبر الكشف عن أضرار "القصف الإسرائيلي" على مطارين سوريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إيغوروف: "الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت رادار "YLC-6M" تابعا لمنظومة الدفاع الجوي السورية ومدرج مطار الديماس، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكرت وكالة "سانا" أمس الجمعة، أن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".



يذكر أن رادار "YLC-6M" صيني الصنع، وتستخدمه بلدان عدة في إطار دفاعاتها الجوية، بينها إيران وسوريا.