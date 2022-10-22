انت الان تتابع خبر سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أمريكية في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرصد على موقعه على الإنترنت، إنه "سمع دوي 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب".

وأضاف أن "نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، قرب القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز، في ريف دير الزور".