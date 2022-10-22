تشكيلة الحكومة العراقية أمام البرلمان خلال 48 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، سيقدم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها منتصف الأسبوع المقبل، ورجحت أن يقدم رئيس الحكومة المكلف التشكيل الوزاري أمام جلسة للبرلمان العراقي بعد 48 ساعة، وبالتحديد الثلاثاء المقبل.

وأوضحت المصادر أن السوداني وفريقه يواصلون عملية اختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية من بين أسماء المرشحة من الكتل السياسية وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة فضلا عن حقائب للأقليات.

وكان تحالف إدارة الدولة الذي يضم كتل الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلنوا في بيان قبل أيام، عن تحديد أمس موعدا لعقد جلسة البرلمان العراقي، للتصويت على كامل أعضاء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وأكد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، أن الكتل السياسية اتفقت على طرح مرشحيها لتشكيل الحكومة الجديدة، ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة.

وقال السوداني في بيان صحفي وزع «نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات ويترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف».

وأضاف «إن معايير تسمية المرشح لشغل الحقيبة الوزارية تقوم على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة».

وكانت مصادر ذكرت أن التشكيلة الوزارية التي ستضم نحو 25 حقيبة ستوزع بواقع 12 حقيبة وزارية لقوى الإطار التنسيقي الشيعي و6 وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، و4 للحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلا عن عدد من الحقائب الوزارية للمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى.

وأعلن مقتدى الصدر مقاطعة المشاركة في الحكومة القادمة. فيما أعلن كل من عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، وتيارات مستقلة في البرلمان العراقي أبرزها الجيل الجديد عدم المشاركة في الحكومة القادمة.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف جمال رشيد قد كلف السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.