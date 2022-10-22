168 قتيلا في صراع قبلي بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الصندوق القومي للتأمين الصحي في السودان حالة التأهب القصوى لمتابعة كل المستجدات في إقليم النيل الأزرق.

ووفق صحيفة «سوادن تربيون»، فوض حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، قادة الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات المحليين بوقف الاقتتال، الذي أودى بحياة 168 شخصا في غضون أسبوع واحد، كما قرر فرض حالة الطوارئ.

واستؤنفت سلسلة العنف القبلي التي بدأت في منتصف يوليو الفائت، بين الفلاتا وقبائل الأنقسنا؛ لتودي بحياة 13 شخصا، قبل أن يضاف إليهم 155 آخرون ليل الأربعاء وفجر أمس الأول بقرى ومدينة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.