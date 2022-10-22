شكرا لقرائتكم خبر الحكومة اليمنية: كل الخيارات للتعامل مع هجوم الحوثي مفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت الجامعة العربية وعدد من دول العالم، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية، مساء أمس الأول، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وقالت وزارة الخارجية السعودية «إن هذا الهجوم الإرهابي يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأكدت وزارة الخارجية موقف السعودية الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وفي السياق، أعربت مصر أمس، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الغاشم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وقالت في بيان لها «إن بلادها تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة».

من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن جميع «الخيارات مفتوحة» للتعامل مع هجوم الحوثيين الذي استهدف ميناء الضبة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، بعدما أعلنت الجماعة المسلحة تبنيها هجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بأنها «ضربة تحذيرية لمنع سفينة من نهب النفط».

وذكرت الحكومة في بيان أن «كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة

حضرموت، وتصعيدها العسكري»، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي.

وحذرت الحكومة من أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

من جانبها، أكدت وزارة النفط بالحكومة استمرار عمل كافة شركات النفط، وأنها على تواصل مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام، ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.

إلى ذلك أبلغ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على كل من مينائي رضوم والضبة النفطيين اللذين استهدفتهما الجماعة الحوثية بالطيران المسير والصواريخ، في إطار تهديداتها المعلنة لاستهداف الشركات النفطية والملاحة الدولية.

في سياق متصل، أعلنت قوات الجيش، أمس، إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة في مدينة مأرب، وقالت قوات الجيش إنها تمكنت، من إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين تابعتين لجماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

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