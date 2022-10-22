طائرة إغاثية إماراتية لمتضرري فيضانات تشاد

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ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، تلبي الإمدادات الغذائية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات، خاصة من كبار السن والأطفال والنساء.وقال راشد سعيد الشامسي سفير الإمارات في تشاد، إن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية إلى تشاد في الفترة (2017 - 2021) بلغت 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي) في كل المجالات، والتي أسهمت في دعم عدد من القطاعات الإنسانية والتنموية.
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