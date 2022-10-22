شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة البرلمان فى "صالون التنسيقية": قطاع الأعمال يحمل أعباء ضخمة وعلى الدولة إدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب فى خسارة شركات قطاع الأعمال، أولا يعود إلى الفساد ثم تحمل قطاع الأعمال أعباء لا يستطيع القطاع الخاص تحملها.

جاء ذلك، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان" قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة " لما يشكله هذا الملف من أهمية كبيرة في الحوار الوطني ضمن المحور الاقتصادي.

وأوضح معتز محمود ، أن معظم خسائر قطاع الأعمال جاءت بسبب عملها لصالح البلاد دون النظر المكاسب كما حدث في حرب 73، إضافة إلى أن الشركات لم تطور من نفسها ولم تطور الآلات بالشكل المطلوب.

وأكد معتز محمود أنه لابد من وجود شركات مملوكة للدولة وخاصة فى السلع الاستراتيجية، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية فى ملف عدم تعيين موظفين جدد فى شركات قطاع الأعمال، ضاربا مثالا بشركة الحديد والصلب والتي يعمل بها 7000 عامل رغم أنه من الممكن تشغيلها بالكامل بألف عامل فقط.

وقال النائب إنه يجب على الدولة أن لا تكرر نفس الأخطاء مع الشركات الجديدة وأن يتم المعاملة معها أسوة بما يحدث في القطاع الخاص .