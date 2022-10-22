شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مارسيل سمير فى "صالون التنسيقية": القطاع العام شريك فى خريطة مصر الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه يجب أن ننظر إلى الصناعة والاقتصاد في المجمل، مشددة على أن القطاع العام هو شريك في الخريطة الاقتصادية لمصر وأنه لا تعارض بين وجود قطاع أعمال قوي وقطاع خاص قوي، و أن القطاع العام يمثل في بعض الأحيان دعم وسند للقطاع الخاص .

وأضافت سمير أنه لابد من وجود رؤية للصناعة في مصر بمجملها تحت إدارة واضحة مع ضرورة الربط بين الصناعة التحويلية والصناعات المرتبطة بها مثل صناعة الغزل والنسيج.

واعترضت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على تصفية جميع الشركات الخاسرة نظرا لما تمثله من أهمية لصناعات وقطاعات أخرى مكملة لها وقائمة عليها مثل شركات الأسمدة وما تمثله من أهمية لقطاع الزراعة.

وأكدت سمير وجود العديد من مبادرات وزارة قطاع الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينقصها زيادة التوعية والتعريف بها مشددة على ضرورة زيادة الرقابة على شركات قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة"، حيث يشكل هذا الملف أهمية كبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.