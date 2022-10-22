شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز: توجيه الرئيس للحكومة تؤكد الإرادة القوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت المهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.

وقالت النائبة البرلمانية، إن توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحكومة بمثابة تأكيد على الإرادة الحقيقية للمواجهة والخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة.

كما أوضحت أن أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في منتهى الأهمية، حيث تحمل الكثير من الحقائق والمراجعة للمشكلات الاقتصادية التي تستوجب إجراءات عاجلة وسريعة من قبل الحكومة.

وشددت على أهمية تعامل الحكومة مع هذه الاسئله، وتقديم الاستراتيجية وآلية الحلول وخاصة على المدي القصير حتي يتم الشعور بها علي مستوي المواطن البسيط وطبقات محدودى الدخل.