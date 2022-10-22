شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشكر الرئيس السيسي على قرار تثبيت سعر البنزين والسولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن أنه يتوجه بالشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي ويقدر جهوده والحكومة المصريةً، لإصدار قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار، في ظل ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالمياً.

وذكر حزب حماة الوطن في بيان له اليوم، أنه يتوجه بالشكر أيضا للرئيس، لأن القرار يأتى لتخفيف أعباء المواطن المصري ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.