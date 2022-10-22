شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى "القومى لحقوق الإنسان": نستهدف نشر وحدات متنقلة بـ80% من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق وفد من مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس، مدير مكتب الشكاوى، فى زيارة ميدانية لمحافظتى السويس والإسماعيلية، حيث تأتى الزيارة فى إطار تفعيل مشروع وحدات الشكاوى المتنقلة، والذى ينفذه مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال الدكتور ولاء جاد، إن وحدات الشكاوى المتنقلة هى إحدى آليات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التواصل المباشر مع الكثير من الفئات غير القادرة على التواصل بشكل مباشر مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والجهات المعنية، موضحا أن تلك الفئات ذكرتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبدت تخوفات من عدم قدرتها على الوصول لآليات الشكاوى، ومنهم نزلاء المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية ومتلقى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل عام الخدمات التى تقدم لتلك الفئات فى حاجة إلى إعادة النظر.

كما أشار جاد، إلى أن وحدات الشكاوى المتنقلة تهدف فى الأساس إلى تعزيز روح المواطنين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز قدراتهم على التواصل مع جهات تلقى الشكاوى، لافتاً إلى أن المجلس يركز فى زيارات الوحدات المتنقلة على تلك الفئات من خلال زيارات منتظمة ومنهجية لتلك المؤسسات بمختلف المحافظات، موضحا أن السويس هى المحافظة الثالثة التى تزورها وحدات الشكاوى المتنقلة بعد سوهاج وأسيوط، والإسماعيلية بعد أيام ، قائلا: "لدينا خطة لتغطية أكثر من 80% من محافظات مصر بنهاية العام".

وأشار الدكتور ولاء جاد، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، إلى أن الهدف من الزيارة تقييم البنية الأساسية والمقومات المرتبطة بالحصول على الحق، وتفقد متعمق للمنشآت والحديث مع كافة أصحاب المصلحة سواء متلقى أو مقدمى الخدمة، ومن ثم تسليط الضوء على الفجوات الموجودة والتواصل مع الجهات الإدارية واقتراح إجراءات وإصلاحات محددة.

ويضم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس، رئيس لجنة الشكاوى والمتابعة ورئيس منظومة شكاوى المجلس، ونبيل شلبي، المدير التنفيذى لمنظومة شكاوى المجلس، وأسماء شهاب، مدير وحدة الشكاوى بمنظومة شكاوى المجلس، ورامى علام، باحث قانوني بوحدة الرصد والمتابعة بمنظومة شكاوى المجلس ، وهانى مخلوف نائب مدير وحدة إعلام المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنتصر صالح مسؤول فرع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمحافظة السويس.