آلاف المحتجين يتظاهرون في لندن للمطالبة بالعودة للاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

خرج آلاف المحتجين، اليوم السبت، في مسيرة في وسط لندن لمطالبة بريطانيا للانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت المسيرة اليوم السبت، مشاركة الآلاف من الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا وساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعا حاشدا لأنصار العودة للاتحاد الأوروبي وهم يلوحون باعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.

وكُتب على بعض اللافتات: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا" و "من أجل فواتير منخفضة انضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي."