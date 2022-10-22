الكرملين: روسيا ستنتصر

أعرب سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسية الروسية، عن ثقته التامة بانتصار روسيا في الحرب المعلوماتية والنفسية والاقتصادية التي شنتها ضدها بلدان الناتو مجتمعة. وقال كيرينكو: «سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب الساخنة والاقتصادية والنفسية والمعلوماتية التي تشن ضدنا»، وأن روسيا لم تهزم أبدا في حروبها. وأكد أن دول الناتو تشن حربا مفتوحة ضد روسيا للقضاء عليها كدولة حرة وذات سيادة.



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