استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية وإصابة فتى آخر في القدس

المنامة - ياسر ابراهيم - استُشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، بالقرب من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بعد وقت قصير من إعلان إصابته بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب فتى آخر بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه، في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحافي، باستشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاماً) متأثراً بجراحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز "109" في قلقيلية.



وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب رابي بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي قلقيلية، خلال محاولته دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للوصول إلى مكان عمله.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت، في وقت سابق، في بيان مقتضب، بأنّ شاباً مُصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً.



في سياق آخر، أفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بأنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على فتى فلسطيني، بالقرب من حي الشيخ جراح، إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وزعمت قوات الاحتلال أنّ مستوطناً أُصيب بجروح خطيرة بعد تعرّضه للطعن.



ووفق المصادر، فإنّ قوات الاحتلال طاردت شاباً فلسطينياً، واقتحمت تلك القوات ملعباً لكرة القدم في مدينة القدس، وأطلقت النار بشكل كثيف على أحد الفتية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ولم يُعرف إن كان الفتى المصاب هو منفذ عملية الطعن أم لا، فيما أغلقت قوات الاحتلال كامل المنطقة وتقوم بعمليات بحث وتمشيط.



من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة بدو شمال غربي القدس، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



على صعيد آخر، أبعدت قوات الاحتلال أربعة فتية فلسطينيين عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً.



كما أُصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت، الليلة الماضية، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحامها بيت عزاء الشهيد عدي التميمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث احتجزت تلك القوات المتواجدين في بيت العزاء، وصادرت بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم النقالة واليافطات وصور الشهيد.



في شأن آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي ثمار الزيتون في قرية التوانة جنوبي الخليل بالأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مخططات استيطانية.



وأغلقت قوات الاحتلال قرية التوانة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الخروج والدخول إليها، ودهم جنود الاحتلال والمستوطنون أراضي الفلسطينيين هناك، وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أوقع إصابات بالاختناق، وعولج المصابون ميدانياً.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، شاباً فلسطينياً، من بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة، خلال مروره على حاجز عسكري مفاجئ قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة شرق رام الله.



وأغلقت قوات الاحتلال حاجز "برطعة" العسكري جنوب غربي جنين أمام حركة الفلسطينيين، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقلهم والتسبب في أزمات مرورية.



(العربي الجديد)