استدعاء ترمب في أحداث الكونجرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التي تحقق في أعمال التمرد التي وقعت في 6 يناير2021 في مبنى الكابيتول، مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترمب، واصفة إياه بأنه «السبب الرئيس» لجهد منسق لقلب نتائج انتخابات 2020.

وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع في جلستهم الأخيرة في 13 أكتوبر لصالح استدعاء الرئيس السابق، كجزء من تحقيقها في أسباب حدوث تمرد الكابيتول في 2021، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

ويوجه أمر الاستدعاء الذي أرسل إلى محاميه، مع رسالة تحدد رأي اللجنة، أمرا لترمب بتقديم وثائق بحلول 4 نوفمبر المقبل.