شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع عن تثبيت سعر البنزين والسولار: الرئيس السيسى يراعى الظروف الإجتماعية لغالبية الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمي، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية في مراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، يمثل خطوة إيجابية، خاصة وأنه يأتي في ظل ظرف عالمى صعب ورغم ظاهرة ارتفاع أسعار المحروقات على مستوى العالم، إلا أن اللجنة اتخذت قرار التثبيت.

وأضاف ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دوماً حريص على مراعاة الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب المصري، وتحديدا في قرار عدم رفع سعر السولار الذي يحافظ إلى حد بعيد على استقرار أسعار المواصلات ووسائل النقل الجماعي وكذا وسائل النقل المختلفة والمتعلقة بالسلع وغيرها.

وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .