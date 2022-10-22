شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" فى دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبى، تقريرا عن نشاط الهيئة خلال الأسبوع الثاني من دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الثاني.

وقال النائب أحمد بهاء شلبى، إن الهيئة البرلمانية اجتمعت لوضع آليات سير العمل خلال دور الإنعقاد الثالث، وتضمن نشاط الهيئة هذا الأسبوع تقديم 23 أداة رقابية منقسمة إلى 12 طلب إحاطة و 11 اقتراحا برغبة، وتنوعت تلك الأدوات الرقابية ما بين

موضوعات متعلقة بالتعليم، الأحياء، الصحة، البيئة، الإسكان، التموين، الأوقاف، الرياضة، الشأن الأفريقى، السياحة وطلبات وشكاوى المواطنين.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه تم التوافق خلال اجتماع الهيئة البرلمانية على إصدار هذا التقرير بشكل دورى للمساعدة فى تحقيق أهداف وخطة عمل الحزب خلال دور الانعقاد الحالى، وتحديد ما تم إنجازه على أرض الواقع، الى جانب دورها الهام فى سياسة المصارحة والمكاشفة التى ننتهجها بالحزب لكى يستطيع المواطن التعرف بسهولة على أداء الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وإشراك المواطنين فى العمل السياسى من خلال اطلاعه على ما يدور تحت قبة البرلمان أولا بأول.

وذكر التقرير النسبة المئوية لتقسيم النشاط الرقابى على اللجان المختلفة، وجاءت لجنة الإقتراحات والشكاوى فى المركز الأول بنسبة ٤٣,٥٪ بواقع ١٠ أدوات، وحلت لجنة الصحة فى المرتبة الثانية بنسبة ١٧,٤٪ بواقع ٤ أدوات، ولجنة التعليم والبحث العلمى بنسبة ٨,٧٪ بواقع أداتين، ولجنة الاسكان والتعمير، لجنة الادارة المحلية، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة السياحة والطيران، لجنة الشئون الدينية، لجنة الزراعة والري، لجنة الطاقة والبيئة بنسبة ٤,٣٪ بواقع أداة رقابية واحدة لكل منهما.

كما تضمن التقرير، نصيب الوزارات المختلفة من الأدوات الرقابية والتشريعية التى تم تقديمها، وكان نصيب وزارة الصحة ٥ أدوات بنسبة ٢١,٧٪ من إجمالى الأدوات البرلمانية، وزارة الأوقاف ٣ أدوات بنسبة ٣ أدوات، ووزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع أداتين وبنسبة ٨,٧٪ لكل منهما، وجاء نصيب وزارة الشباب والرياضة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار، وزارة التعليم العالى، ورئيس مجلس الوزراء بواقع أداه واحده واحده بنسبة ٤,٣٪ لكل منهما.

ولفت إلى الحزب إلى أنه في إطار اهتمامه بالعملية التعليمية وإنتظام سيرها ، تم تقديم عدد من الأدوات الرقابية بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن مسابقة جديدة لتعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بجانب حادث مدرسة المعتمدية بالجيزة، وطلب انشاء مدرسة تعليم أساسي داخل مدينةالشيخ زويد، وكذلك انطلاقا من الحفاظ على الصالح العام للمواطنين، تم تقديم عدد من الأدوات الرقابية المتعلقة بالأحياء، كامتناع بعض الأحياء بمحافظة الجيزة عن تجديد تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية رغم عدم تطبيق قرار نقل معارض السيارات وتأثيره السلبي على تجار السيارات، وقرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ ٢٥- ٥- ٢٠٢٠ بوقف تراخيص البناء وإشتراطات البناء الجديد.

وفيما يخص القطاع الصحى ومدى أهميته، تم تقديم عدد من الأدوات الرقابية تخص معاناة مرضى السكر من منظومة التأمين الصحي في مصر، وكذلك رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية البرث بمركز ومدينة رفح شمال سيناء، رفع كفاءة الوحدة الصحية بقريتي الخطوبة والشلاق، وانشاء مبنى رعاية الأمومة والطفولة والادارة الصحية بمركز المنشأة بسوهاج، وتفعيل بروتوكول العلاج الوقائي لمرضى الهيموفيليا، كما تم تقديم أداة رقابية خاصة بارتفاع نسبة التلوث والرطوبة بمسطح البحر الفرعوني الناتجة عن محطة السنابسة بمركز منوف بالمنوفية ،وتجاهل شكاوى أهالي وصيادين كفر العشري وعزبة العناني.

وتقدم الحزب بأداة رقابية خاصة بالشكاوى الواردة من جانب عدد من شركات العقارات العاملة بالمشروعات القومية نتيجة التغيرات التصاعدية المضطربة في أسعار زيوت المركبات والمعدات الثقيلة من جانب شركة مصر للبترول، وقد استحوذت منطقة شمال سيناء على عدد كبير من الأدوات البرلمانية المقدمة من قبل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تضامنا مع أهلها البواسل الذين بذلوا جهد كبير فى محاربة الإرهاب وتنوع ما بين انشاء محطة تحليه في قرية البرث ومدينة رفح شمال سيناء، إصلاح أبراج الإتصالات بمنطقة البرث وقرية ام شيجان، انشاء ملعب سداسي بالنجيل الصناعي لمركز شباب البرث بشمال سيناء، بشان رفع كفاءة و تشغيل الفرن البلدي بقرية الشلاق والفرن البلدي بشارع ابو زرعي بمدينة الشيخ زويد، رفع كفاءة مبني البريد بقرية الخروبة مركز و مدينة الشيخ زويد.

وذكر الحزب أنه تقدم بأداة برلمانية تخص خطة الحكومة ووزارة السياحة في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا نظرا لتمتع مصر بالكثير من السياحة العلاجية، وآخرى عن مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة محافظة سوهاج، وأيضا استكمالا للخطوات الجذرية التى قطعتها مصر لتقريب المسافات وتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، تم تقديم أداة برلمانية لتعظيم دور المرآه الأفريقية في القيادة من خلال التواصل مع البرلمانات الأفريقية و يكون مقره القاهرة يناقش قضايا المرآه الافريقية.