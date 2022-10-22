واشنطن تدين هجوما للحوثيين على ميناء نفطي شرقي اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم السبت، هجوم الحوثيين على ميناء نفطي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) نسخة منه : "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في الإدانة الشديدة للهجوم الذي شنه الحوثيون على ميناء بحضرموت الجمعة".

ودعا السفير الأمريكي الحوثيين "إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تشكل إهانة لحقوق الملاحة وحريتها وتعرض التجارة الدولية للخطر".

وتابع : "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم وأن الطريق الوحيد للمضي قدما نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وحث فاجن كافة الأطراف على التحلي بضبط النفس في هذه الوقت الحساس، مشددا على أن الوسيلة الوحيدة لضمان دفع الرواتب وحرية حركة اليمنيين عبر الطرق والموانئ والمطارات وإنهاء دورات العنف المدمر هي تمديد الهدنة في البلاد.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أعلن في بيان أمس الجمعة، أن" قوات الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وأضاف البيان أن "هذه الرسالةُ التحذيريةُ أتتْ منعاً لاستمرارِ عملياتِ النهبِ الواسعةِ للثروةِ النفطيةِ وعدمِ تخصيصِها لخدمةِ أبناءِ الشعبِ في ما يخصُ مرتباتِ موظفيهِ وتحسينِ الجوانبِ الخدميةِ له".

وأعلنت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت ميناء الضبة بصواريخ وطائرات مسيرة، بعد يومين من استهدافها ميناء النشيمة في محافظة شبوة، مهددة بأن كل الخيارات مفتوحة للرد على الحوثيين.

وسبق أن هددت جماعة الحوثي باستهداف المنشآت النفطية في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، في حال عدم تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.