الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الحوثي على ميناء "الضبة" باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- (أ ش أ):

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الذي استهدف سفينة نيسوس كيا "في أل سي سي" في ميناء الضبة بحضرموت.

وذكرت البعثة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، أنه لحسن الحظ، لم تزهق أرواح وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان .. مؤكدة في الوقت نفسه أن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية "غير مقبول".

وأضافت "أن هجمات ميليشيا الحوثي على الملاحة الدولية انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن".

وأشارت البعثة إلى أن حل الأزمة من خلال التفاوض هو السبيل للمضي قدما هو الحد من التوترات، وخفض التصعيد، ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن، لضمان استفادة جميع اليمنيين من موارد البلاد والتمتع بمستقبل أكثر ازدهارا.

وأكدت مواصلة دعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرج لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن.