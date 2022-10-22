بوريس جونسون يحصل على دعم كاف لخوض سباق زعيم المحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (أ ش أ):

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، اليوم السبت، إن بوريس جونسون حصل على دعم كاف من نواب حزب المحافظين يمكنه من خوض السباق لاختيار زعيم جديد للحزب خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة "ليز تراس".

وأضاف المصدر - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن بوريس جونسون يحظى بتأييد أكثر من 100 نائب من المحافظين.

وكان جونسون قد عاد في وقت سابق اليوم إلى المملكة المتحدة بعد أن قطع أجازته في جمهورية الدومينيكان إثر إعلان ليز تراس استقالتها، وسط تكهنات بأنه يعتزم خوض السباق لزعامة حزب المحافظين، بيد أنه لم يعلن ذلك رسميا.

وينظر إلى جونسون، ووزير الخزانة الأسبق "ريشي سوناك"، و"بيني موردونت" زعيمة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني، على أنهم أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة "ليز تراس".

تجدر الإشارة إلى أن تراس قد أعلنت استقالتها أول أمس الخميس من رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.