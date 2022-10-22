كيف تحركت أسعار البنزين والسولار في مصر خلال عام 2022؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة تثبيت أسعار البنزين للمرة الأولى منذ 21 شهرا، إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأخير عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.

ويعد قرار الحكومة في أكتوبر هو الرابع للجنة التسعير التلقائي هذا العام، حيث تجتمع اللجنة في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لبحث مصير أسعار المنتجات البترولية لربع السنة التالي.

ولكن إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي لشهر يناير من هذا العام تأخر إلى 4 فبراير الماضي، ليشهد العام الجاري 3 قرارات بزيادة سعر البنزين أحدهما تضمن زيادة للسولار، وآخر تثبيت للجميع.

وأصبحت الأسعار بعد قرار اللجنة الأخير 8 جنيهات للتر لبنزين 80، و9.25 جنيه للتر لبنزين 92، و10.75 جنيه للتر لبنزين 95، و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن، والذي تم تثبيته أيضا ضمن القرار.

ويرصد الخليج 365 في الشكل التفاعلي التالي قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار خلال عام 2022.

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