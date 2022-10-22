الهند تطلق تحقيقا بشأن شبكة للقاعدة في أسام شمال شرقي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

كلفت وزارة الشؤون الداخلية الهندية وكالة التحقيق الوطنية بالتحقيق بشأن معلومات عن وجود شبكة تديرها جماعة القاعدة في شبه القارة الهندية في عدة مناطق في ولاية أسام الواقعة شمال شرقي البلاد..

وقال تقرير المعلومات الأولي لوكالة التحقيق الوطنية بوضوح إن الوحدة التابعة للقاعدة "نشطة في مناطق مختلفة في ولاية أسام " وأن لها صلات بجماعة انصار الله بانجالا في بنجلاديش ،بحسب قناة"إن دي تي في"الإخبارية الهندية.

وترددت تقارير مفادها أن جماعة القاعدة في شبه القارة الهندية، التي تأسست في عام 2014 وهى فرع لتنظيم القاعدة الأم، تنشط في أفغانستان وباكستان والهند وميانمار وبنجلاديش .وتسعى الجماعة لشن حملة جهادية لتأسيس دولة إسلامية.

وقال تقرير المعلومات الأولي إن هدف الجماعة هو "نشر الإرهاب في الأراضي الهندية وتحويل الشباب إلى متطرفين، وشن حملات تجنيد لشن حرب بهدف الأطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا من خلال تأسيس حكم الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية في الهند إضافة إلى شن حرب ضد بنجلاديش وهى جارة اسيوية صديقة للهند".