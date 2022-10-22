الرئيس الصيني يؤكد ضرورة «التجرؤ للكفاح من أجل النصر»

22 أكتوبر , 2022 الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ ف ب). أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكداً ضرورة امتلاك «جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر». ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بيجينغ، متوجهاً إلى المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم «جرأة النضال وجرأة الفوز». وقال «اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدماً».

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