شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الشعبي: تكليف الرئيس السيسى للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطني يعكس الاهتمام بالقوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

وأكد الزاهد أن التكليف الرئاسى للحكومة يعكس اهتمام الدولة بمحاور الحوار الوطني والاسئلة المقدمة من القوي السياسية.

وطالب الزاهد في تصريحات خاصة للزميلة "صوت الأمة"، الحكومة بأن تهتم فى المؤتمر الاقتصادى بملف الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجي كالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل التي تعد أمن غذائي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن التحديات التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية والتي كان من بينها الحرب الروسية الأوكرانية و جائحة كورونا أظهرت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى إلى أن المؤتمر الاقتصادي يختلف عن الحوار الوطني، حيث من حق الحكومة أن تناقش التحدياتوالأزمات الموجودة وآليات الخروج منها، لكن الحوار الوطني يعد أشمل كونه يعتمد على اطراف من خارج المنظومة الرسمية، وهي أحزاب المعارضة والاستماع لرؤيتها ومعرفة الحلول والبدائل للملفات التي تعترض عليه، مشيرا إلي أن المؤتمر الاقتصادي من الممكن أن يكون فرصة لمناقشة القضايا التي تحتاج الي تدخل سريع وحلول فورية.

وأمس قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

ففي إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، يود القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أولا تقديم الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة.

ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر، يرى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.