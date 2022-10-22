شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطى: توجيهات الرئيس للحكومة ستكون علامة فارقة بالمؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة للرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.

وقال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن توجيهات رئيس الجمهورية، إلى الحكومة تؤكد حرصه على تحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادى والوصول لنتائج ملموسة.

وذكر أن توجيهات الرئيس للحكومة للرد على أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ستشكل نقطة هامة وفارقة في المؤتمر الاقتصادي، حيث أن هذه الأسئلة تشمل حلول لـ90% من المشاكل الاقتصادية، لأنها تتناول كافة القطاعات.

وواصل:" الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر، والوصول لحلول جذرية للمشكلات العالقة، حيث يستهدف المؤتمر النهوض بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وسبل النهوض بالقطاع الخاص، بالإضافة لحلول جذرية لمشاكل التضخم والتى تستوجب زيادة الإنتاج".