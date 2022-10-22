شكرا لقرائتكم خبر عن موقف زاها المفاجئ من البقاء داخل كريستال بالاس والعروض المقدمة له! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي كريستال بالاس يسعي بقوة لتجديد تعاقده مع نجمه الإفواري ويلفريد زاها، خاصة أن عقد اللاعب مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فى حين لم يستقر اللاعب على تجديد تعاقده مع الفريق من عدمه، خاصة أنه يمتلك العديد من العروض الأوروبية الضخمة، والتي قد يفضل الإنتقال إلى أحدها فى للموسم الماضي.

وأفادت التقارير الصحفية أن مسئولي نادي كريستال بالاس لم يتوصلوا لإتفاق نهائي مع اللاعب حتى هذه اللحظة، بعدما رفض اللاعب العرض المقدم من الفريق لتجديد تعاقده، حيث طالب أن تتم معاملته بطريقة خاصة داخل الفريق وتقديره من الناحية المادية بشكل جيد، لا سيما أنه أحد أقدم اللاعبين بالفريق.



محاولة أخيرة من كريستال بالاس مع اللاعب

ووفقًا للتقارير الصحفية الصادرة من داخل الفريق، أن مسئولي كريستال بالاس سيتقدمون بعرض جديد للاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم تجديد تعاقده قبل فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتى سيكون اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق بشكل قانوني، على أن يتم الإنتقال إليه فى الصيف القادم بشكل مجاني، الشئ الذي يخشاه مسئولي الفريق الإنجليزي.



صراع محتمل بين ليفربول وأرسنال على اللاعب

وذكرت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن الصيف القادم، سيشهد منافسة قوية بين ناديي ليفربول وأرسنال على التعاقد مع اللاعب، فى حالة إذا لم يقوم اللاعب بتجديد تعاقده مع ناديه، الأمر الذي سيشعل الصراع بين الثنائي بشكل كبير فى الظفر بخدمات الجوهرة الإفوارية.