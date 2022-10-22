سوريا اعترضت صواريخ إسرائيلية في أجواء دمشق ليلاً

22 أكتوبر , 2022 قصف إسرائيلي سابق لضواحي دمشق (رويترز) اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق، يوم الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية». والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو/حزيران بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين. واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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