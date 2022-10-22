22 أكتوبر , 2022 رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيز (أ ف ب). وقّعت أوستراليا واليابان السبت اتفاقاً أمنياً يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري. ووقّع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيز الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أوستراليا، لتجديد اتفاقية عمرها أبرمت قبل 15 عامًا عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.



وفي السياق، قال رئيس الوزراء الياباني، إنّ استخدام السلاح النووي سيكون «عملاً عدائياً ضدّ الإنسانية».

كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة صعود الصين العسكري... اليابان وأوستراليا توقّعان اتفاقاً أمنياً هامّاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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