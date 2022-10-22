شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى: توجيه الرئيس للحكومة يعكس حرصه على تحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بأن يكون هناك حالة من التناغم والتألف بين تلك الفعاليات الهامة والفارقة في طرح الرؤى المختلفة لبناء المرحلة القادمة، كما إنها ستكون ضامنة لعدم إهدار ما سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي لمناقشته بشكل أوسع في الحوار الوطني وبناء رؤى متنوعة به.

واعتبر أن هذا التوجيه إيجابي، ويظهر مدى أهمية الحوار الوطني حتى ينجح في الوصول لمستهدفات تلبي مطالب الوطن والمواطن.

وكانت قد أكدت مصادر أن المؤتمر سيشهد مناقشة الرؤى الاقتصادية التى ستقدمها كافة الأحزاب، ومن بينها أحزاب المعارضة، وقالت إن المؤتمر الذى سيناقش أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، سيتناول كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من الأحزاب والقوى السياسية، وأن باب النقاش مفتوح أمام الجميع.

وأمس قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادى للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا فى أن تعين الحوار الوطنى فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.