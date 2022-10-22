شكرا لقرائتكم خبر عن صالون التنسيقية يناقش تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي، اليوم السبت، الساعة السابعة مساء بعنوان تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، يأتى في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويناقش الصالون تطوير شركات قطاع الأعمال العام والجدل المثار بشأن خصخصة بعضها في ظل أزمة اقتصادية عالمية، ومحاولات احتواء تأثيرها على مصر ويستضيف الصالون لمتاقشة هذا الملف الهام مع المتخصصين واصحاب الخبرة والسياسيين وهم الاستاذة رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويدير الصالون النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.