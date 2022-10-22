شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لمؤتمر المناخ.. التنسيقية تعقد ورشة عمل بعنوان "شرم الشيخ مدينة خضراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان شرم الشيخ مدينة خضراء بمشاركة عدد من النواب والمختصين، بالإضافة لأعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية، لدراسة الوضع الحالي المتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء (توريد 300 أتوبيس كهربائى )، وإنشاء محطات تزويد السيارات بالكهرباء وزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات، والبدء في إنشاء مناطق خضراء واسعة بالمدينة، ومشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة، بالإضافة إلى دراسة عدد من التجارب السابقة.

يأتى فى إطار التمهيد لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 6 نوفمبر المقبل لمدة 12 يوما .

وتستعرض الورشة عددا من مشروعات الطاقة التي تم تنفيذها في الوقت الحالي في مدينة شرم الشيخ تمهيدا لاستضافة مؤتمر المناخ.