شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داود: توجيه الرئيس للحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطنى مساهمة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والقيادي بحزب الدستور، بتوجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا أن هذه الخطوة مساهمة إيجابية لأنها ستساهم بشكل كبير إثراء التكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

وأضاف خالد داود فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون عاملا مهما فى توفير المعلومات والأطروحات في القضايا الاقتصادية المختلفة، وما هي خطط التطوير التي ستحدث في مختلف قضايا الشأن الاقتصادي، وكل هذه المعلومات ستساعد أيضا على مناقشتها بشكل أوسع في الحوار الوطني من خلال اللجان المختصة.