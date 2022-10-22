فى إطار مناقشة قضايا الحوار الوطني.. التنسيقية تعقد ورشة عمل حول كل ما يخص ملف الاستثمار الأجنبي

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل لبحث ملف الاستثمار الأجنبى فى إطار القضايا التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى المختلفة، والتى ستنطلق خلال الفترة المقبلة وذلك اليوم السبت الساعة الثانية ظهرا بمقر التنسيقية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التى تشغل الشارع المصرى بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.

وتناقش الورشة المعوقات التى تواجه الاستثمار الأجنبى وأسباب عدم تطوره بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من أصول الدوله الغير مستغله وسبل تطوير قطاع الصناعة كأداة أولية لدخول استثمارات أجنبيه مباشره، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفاده من المبادرات التمويلية التنموية التى تهدف إلى الاستدامه من دخول استثمار أجنبى مباشر وذلك بحضور عدد من المتخصصين فى ذلك الملف بالإضافة إلى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب بغرفتى البرلمان والشباب.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومى مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.