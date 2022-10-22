شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة الشيوخ": المؤتمر الاقتصادى فرصة للجميع لإنهاء أزمات المال والأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن المؤتمر الاقتصادي الذى دعا لانعقاده الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعو لمشاركة جميع المصريين لإنهاء الأزمات الخاصة بالمال والأعمال.

وأشار "مطر" إلي أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد المؤتمر الاقتصادى جاءت فى الوقت المناسب، بسبب معاناة الاقتصاد العالمى، مشيرا إلي أن حزب إرادة جيل الذى يترأسه يولي القضايا الاقتصادية اهتماما شديدا ويري أن الأزمة الحالية تمكن في الأزمة الاقتصادية.

وأكد "مطر" الشعب المصري لا يعرف المستحيل وآن الأوان أن يعتمد على ذاته ويبتكر فى ملف الصناعة، مشددا على أن الملف الصناعي من أهم الملفات التي يمكن بالاعتماد عليها القضاء على الأزمة الاقتصادية، إذ يزيد الإنتاج ويقلل الاستيراد مما يدفع عجلة الإنتاج للإمام".

وأشار إلي أن الدولة المصرية قادرة على تصدير بـ100 مليار دولار بشكل سنوي، داعيا وضع ملف المصانع المغلقة والمتعثرة على أجندة الحكومة، مؤكدا أن ملف المصانع المغلقة من الملفات الهامة التي تحتاج إلى دعم باتخاذ القرارات التي تساعدها على استئناف العمل".