شكرا لقرائتكم خبر عن إيصالات الأمانة أمام اللجان العرفية هى والعدم سواء.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "إيصالات أمانة الجلسات العرفية فشنك"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض تنهى النزاع حول إيصالات الأمانة في الجلسات العرفية المتعلقة بالنزاعات، أرست فيه لمبدأ قضائي، قالت فيه: " إيصالات الأمانة أمام اللجان العرفية هي والعدم سواء، لأنه يتم تحريره لأنهاء الخصومات بين الأطراف وتسليمه لأمناء اللجان العرفية دون أن يتم تسليم حقيقى للمبلغ الثابت به، وأن هذا الايصال يصل للشخص من هذه خلال هذه اللجان العرفية ويقوم هو بملئ بياناته"، وإليكم التفاصيل كاملة:

إيصالات أمانة الجلسات العرفية "فشنك".. النقض تنهى النزاع حول إيصالات الأمانة في الجلسات العرفية المتعلقة بالنزاعات: هي والعدم سواء.. والسبب توقيعه على بياض أمام لجنة عرفية وتسليمه لها لإنهاء خصومة



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