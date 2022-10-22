شكرا لقرائتكم خبر عن الخُلع × المسيحية.. حكم قضائى بتطليق أقباط خلعا لهذه الأسباب.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الخُلع × المسيحية.. حكم قضائى بتطليق أقباط خلعا للانضمام إلى طائفة الروم الأرثوذكس"، استعرض خلاله تقرير له حكما قضائيا الزوجة افتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها، وردت "الصداق"، ثم فحكمت المحكمة بتطليقها عليه، وذلك في الدعوى في الدعوى المقيدة برقم 273 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر ثان، وإليكم التفاصيل كاملة:

"الخُلع × المسيحية".. حكم قضائى بتطليق أقباط خلعا للانضمام إلى طائفة الروم الأرثوذكس.. الزوجة افتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها.. وردت "الصداق" فحكمت المحكمة بتطليقها عليه



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