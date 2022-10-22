رئيس الوزراء اليوناني: إصرارنا على وضع حد أقصى للغاز حفز التوصل لقرار بالمجلس الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن إصرار اليونان على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي، كان حافزًا للتوصل إلى قرار في نهاية انعقاد المجلس الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات نقلتها صيحفة (كاثمريني) اليونانية اليوم السبت - "لقد دعوت إلى رد أوروبي موحد لوضع حد أقصى حتى لا ندفع أكثر مما يتعين علينا دفعه لتغطية احتياجاتنا من الغاز، وإن حججنا وأغلبية الدول التي أيدتها أقنعت الدول الأكثر تشككًا ولدينا اتفاق على المستوى الأوروبي".

وتابع: "بغض النظر عن التدخلات، ستواصل الحكومة اليونانية دعم المستهلكين والشركات ضد انفجار أسعار الطاقة".

وفيما يتعلق بالتأثير على دعم الدولة، قال ميتسوتاكيس: "كلما انخفض سعر الغاز، كان هذا أقل إيلامًا لميزانية الدولة. فالأمر مختلف تمامًا من أن تكون الأسعار من 200 إلى 300 يورو للميجاوات في الساعة مقارنة بـ 100 يورو للميجاوات في الساعة. وأضاف أن الأسواق مقتنعة بأننا جادون، ورأت أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتحرك في هذا الاتجاه".

وكرر ميتسوتاكيس أن إدارته "تحتفظ باحتياطيات ولن تبتعد عن هدف العجز الأساسي البالغ 1.7٪ في عام 2022"، بما يتماشى مع فكرة أن القرارات التي تتخذها الحكومة اليونانية محسومة بشكل مناسب.