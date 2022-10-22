عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق يستأنف على قرار منعه من العمل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد- (بي بي سي):

قدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، استئنافًا أمام المحكمة ضد قرار لجنة الانتخابات بمنعه من تولي أى منصب عام.

وأشارت لجنة الانتخابات أن خان باع هدايا كان قد تلقاها من زعماء أجانب خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، وهو أمر غير قانوني.

وقال خان إن القضية لها دوافع سياسية.

ولاتزال مدة حظر تولى خان أى منصب عام غير واضحة.

وحث خان، الليلة الماضية، أنصاره على إنهاء احتجاجاتهم ضد قرار لجنة الانتخابات.

وأطيح بخان من السلطة في أبريل الماضي بعد خسارته في تصويت بحجب الثقة في البرلمان.