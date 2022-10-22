التهديد الأحدث لأوكرانيا.. أبرز ما نعرفه عن طائرات "كاميكازي" بدون طيار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شنت روسيا سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار "كاميكازي" على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وضربت البنية التحتية المدنية وزرعت الرعب في المدن الأوكرانية البعيدة عن الخطوط الأمامية للحرب.

تقول الحكومة الأوكرانية إن كييف وفينيتسيا وأوديسا وزاباروجيا ومدنا أخرى عانت من وابل من هجمات الطائرات بدون طيار، وناشدت الدول الغربية بتكثيف مساعدتها في مواجهة التحدي الجديد.

لعبت الطائرات بدون طيار دورًا مهمًا في الصراع منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا في أواخر فبراير، لكن استخدامها زاد منذ أن حصلت موسكو على طائرات بدون طيار جديدة من إيران خلال الصيف.

استخدم الأوكرانيون أنفسهم طائرات كاميكازي لضرب أهداف روسية - وطلبوا من حلفائهم تزويدهم بالمزيد من هذه الأسلحة الفتاكة، وفيما يلي استعرضت شبكة سي إن إن أبرز المعلومات المعلومات عن طائرات "كاميكازي" بدون طيار..

ما هي طائرات كاميكازي بدون طيار؟

الطائرات بدون طيار كاميكازي، أو الطائرات بدون طيار الانتحارية، هي نوع من أنظمة الأسلحة الجوية. تُعرف باسم "الذخيرة المتسكعة" لأنها قادرة على الدوران لبعض الوقت في منطقة تم تحديدها على أنها هدف محتمل وتضرب فقط بمجرد التعرف على أحد أصول العدو. إنها صغيرة ومحمولة ويمكن إطلاقها بسهولة، لكن ميزتها الرئيسية هي أنه يصعب اكتشافها ويمكن إطلاقها من مسافة بعيدة.

يشير الاسم "كاميكازي" إلى حقيقة أن الطائرات بدون طيار يمكن التخلص منها. على عكس الطائرات العسكرية بدون طيار التقليدية والأكبر والأسرع التي تعود إلى القاعدة بعد إسقاط الصواريخ، تم تصميم طائرات كاميكازي لتحطم هدفًا وتنفجر وتفجر رؤوسها الحربية وتدمر الطائرات بدون طيار في هذه العملية. فهي أصغر حجمًا ويمكن التحكم فيها بسهولة أكبر من صواريخ كروز.

ما هي الطائرات بدون طيار التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا؟

يقول الجيش الأوكراني والمخابرات الأمريكية إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع. قال مسؤولون أمريكيون لشبكة سي إن إن في يوليو إن إيران بدأت في عرض سلسلة طائرات "شاهد" بدون طيار لروسيا في مطار كاشان جنوب طهران في الشهر السابق.

في أغسطس، قال مسؤولون أمريكيون إن روسيا اشترت هذه الطائرات بدون طيار وتقوم بتدريب قواتها على كيفية استخدامها. وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلبت روسيا 2400 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 من إيران.

ونفت إيران تزويد روسيا بالأسلحة رغم وجود أدلة على عكس ذلك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني قوله يوم الاثنين "أعلنت إيران مرارا أنها ليست طرفا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولم ترسل أي أسلحة إلى أي من الجانبين".

لكن أوكرانيا زعمت أن قواتها أسقطت إحدى هذه الطائرات بدون طيار لأول مرة الشهر الماضي بالقرب من مدينة كوبيانسك في خاركيف. تم الإبلاغ عن المزيد من الهجمات منذ ذلك الحين. أعلن جيش كييف يوم الأربعاء أنه أسقط 17 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 في ذلك اليوم وحده. وفقًا للصور التي نشرتها السلطات الأوكرانية، أعادت روسيا تسمية عائلة الشاهد وتستخدمها تحت اسم "جيران".

يقول المسؤولون الأمريكيون إن هناك "بعض الأدلة بالفعل" على أن الطائرات الإيرانية بدون طيار "واجهت بالفعل العديد من الإخفاقات" في ساحة المعركة.

وقالت نائبة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، ساشا بيكر، للصحفيين أواخر الشهر الماضي إن "فكرة أنهم يمثلون قفزة تكنولوجية إلى الأمام، بصراحة لا نرى ما يثبتها في البيانات".

تمتلك موسكو أيضًا طائرات كاميكازي بدون طيار، من صنع شركة كلاشينكوف الروسية لتصنيع الأسلحة. زعمت أوكرانيا يوم الأربعاء أنها أسقطت طائرتين بدون طيار من طراز ZALA Lancet في ذلك اليوم.

ما مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه الطائرات بدون طيار؟

على الرغم من صغر حجمها نسبيًا، إلا أن طائرات شاهد بدون طيار قادرة على حمل الصواريخ وتبلغ حمولتها حوالي 50 كيلوجرامًا (110 أرطال). هذا يعني أنها يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة.

قال اللواء المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان لشبكة سي إن إن إن الطائرات بدون طيار "ذات فائدة محدودة بشكل عام ضد الأهداف العسكرية التي تتطلب الدقة".

لذا فإن الروس يستخدمون هذه الطائرات بدون طيار غير المتطورة إلى حد ما ضد أهداف كبيرة مثل المدن. كما ذكرت أنه لا توجد فائدة عسكرية لهذه الهجمات، فهذا يتعلق بإرضاء بوتين للمتشددين في روسيا لأنهم كانوا في حالة من النشوة الأسبوع الماضي بعد الهجمات الصاروخية وربما بعد هذه الهجمات.

يمكن أن يكون لهجمات الطائرات بدون طيار تأثير كبير على السكان المدنيين. واتهم زيلينسكي موسكو باستخدامها لنشر الرعب بين المدنيين.