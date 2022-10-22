أسعار الذهب اليوم السبت تواصل الارتفاع خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهين مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع في تعاملات الصباح جنيهين مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة، ليصبح مجموع الارتفاع على مدار اليوم 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1270 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم وغدا إجازة أسبوعية في البورصات العالمية بما فيها أسواق السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة، بنسبة 1.82% إلى نحو 1657 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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