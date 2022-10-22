الحزب الشيوعي الصيني يدرج رفضه استقلال تايوان في ميثاقه

22 أكتوبر , 2022
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني (أ ف ب).
قرر الحزب الشيوعي الصيني إدراج إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على معارضة بكين لاستقلال تايوان، بموجب قرار صدر في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات.
وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي «يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على +استقلال تايوان+ وردعهم».
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