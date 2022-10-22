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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية، السبت، لإغاثة المتضررين من السيول في جمهورية تشاد.

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 30.6 طن من المواد الغذائية، لإغاثة العديد من المناطق المتأثرة من جراء الفيضانات التي شهدتها جمهورية تشاد مؤخرًا خاصة في العاصمة "أنجمينا"، وتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من 442 ألف شخص من المتضررين من الفيضانات وخاصة من كبار السن والأطفال والنساء.

دولة الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية للمتأثرين من الفيضانات في تشاد



وقال راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، إن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم علاقاتها الثنائية مع الدول الأفريقية الصديقة، خاصة تشاد التي تربطها بدولة الإمارات علاقات تاريخية وطيدة.

وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية تأتي في إطار التضامن مع تشاد والوقوف إلى جانبها للتخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لشعب تشاد الصديق، انطلاقًا من الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في تقديم الإغاثة العاجلة للدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.



وأوضح أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية لجمهورية تشاد في الفترة (2017-2021) بلغت 100 مليون درهم، (27 مليون دولار أمريكي)، في المجالات كافة والتي ساهمت في دعم العديد من القطاعات الإنسانية والتنموية.



وفي وقت سابقأنجزت مبادرة "مليار وجبة"، الحملة الأكبر بالمنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة، توزيع أكثر من 2.5 مليون وجبة في 7 دول آسيوية.

تم إنجاز توزيع الوجبات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التي تولت عمليات التوزيع والتنسيق مع الجمعيات الخيرية في الدول المشمولة.

ووفرت مبادرة "مليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة في عدد من مدن وقرى الهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والفلبين، وكمبوديا بصيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لأسابيع عدة يستفيد منها نحو 75،000 شخص.

وفيما وزعت مبادرة "مليار وجبة" 1،537،500 وجبة في مختلف مدن وقرى وأرياف الهند، جرى توزيع 800،000 وجبة بالتساوي بين 4 دول، وبواقع 200،000 وجبة لكل دولة، وشملت باكستان؛ في مناطق كشمير، وباغ، وجرب دوتيه، ومظفر آباد، وفي طاجيكستان في مدن وقرى دوشنبيه، وكولوب، وناراكن وورزاب، وجدت، وفي قيرغيزستان في العاصمة بشكيك، وأوش، وجلال آباد، والشوي، وفي كازاخستان فيمدن وقرى آستانة، وشيمكنت، وآلماتي.



كما تم توزيع 100،000 وجبة في الفلبين في كلٍ من سوريغاو، وبوبوذج، وباغديان، و100،000 وجبة أخرى على المستفيدين في محافظة فهكونج، وكمبوذج صوم، وكميون في مملكة كمبوديا.

وأكد إبراهيم بوملحة مستشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الوصول إلى المحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة حول العالم بالتعاون مع مبادرات رائدة في توفير الدعم الغذائي لمستحقيه كمبادرة "مليار وجبة" يترجم رسالة المؤسسة بتقديم أنشطة العمل الخيري للأسر محليا وعالميا للارتقاء بنوعية حياتهم وتنمية مجتمعاتهم ضمن مفاهيم الاستدامة والتطور والعمل الرشيد، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعمل الإنساني الذي يحقق أثرًا مستدامًا في حياة الأفراد والأسر ويمكّن المجتمعات.

وقال: “بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعاوننا متواصل من أجل إغاثة الملهوفين ومساندة الضعفاء وتقديم العون للمحتاجين على امتداد خارطة الدول التي تنشط فيها المؤسسة أو نتعاون فيها مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية لما ينفع الناس".

وأضاف: "دولة الإمارات برؤية قيادتها منارة للأمل والعمل الخيري والإنساني المؤثر الذي يصنع الفارق الإيجابي في حياة الملايين من البشر حول العالم. وملتزمون بتوسيع دائرة جهودنا الإغاثية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات رائدة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".



بدورها، قالت سارة النعيمي، مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "وصلنا في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المندرجة تحت مظلتها، إلى شرائح واسعة من الأفراد والأسر والفئات الأقل حظًا في عدد من دول آسيا ضمن مبادرة "مليار وجبة" الهادفة إلى تقديم الدعم الغذائي المباشر وتوفير شبكة أمان للمجتمعات التي تعاني من تقلص مستويات الأمن الغذائي لديها".

وأضافت أن هذا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية يستفيد من الحضور اللوجستي الممتد للمؤسسة في العديد من الدول التي تشملها المبادرة ويوسع إطار العمل الإنساني إلى مستويات جديدة.

وأكدت النعيمي أن مبادرة "مليار وجبة" مستمرة في عمليات التوزيع لتقديم العون للملايين في 50 دولة وفي 4 قارات حول العالم تنفيذًا لرسالة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بتقديم العون دون تمييز بين منطقة جغرافية أو عرق أو دين، وترجمة لقيم العطاء والبذل والتضامن الإنساني الراسخة في مجتمع الإمارات ونهجها.