شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الجمرك بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على اشتبه النميرى عبدالرحمن مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من إيطاليا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الاداره قام بتكليف عبدالقوى عزوز عبدالقوى وابراهيم مصطفى مأمورى الجمرك تحت إشراف أحمد عاطف عبدالحميد مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 12شريط من عقار oxycontin 80mg المخدر و 4 شريط من عقار oxycontin 40mg المخدر وكذا 10 شريط من عقار fargan 40mg المخدر بإجمالى 364 قرصا مخبأة داخل حقائبه وعلى جسده .

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 52 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .