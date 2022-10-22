رئيس خطة النواب: القطاع الخاص يلعب دورا مهما فى زيادة الناتج المحلى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاح الاقتصادي نهج حياة حتى تزداد صلابة الاقتصاد المصرى، منذ عام 2016 وحتى الآن ، موضحا أنه يحب أن يكون سمة اقتصاد الجمهورية الجديدة أكثر صلابة ومرونة بحيث يتعافى فى وقت الازمات سريعا، وعلاج ذلك يتطلب إشراك القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور فخرى الفقى خلال كلمة له بالمؤتمر العلمى الذى تنظمه كلية التجارة بجامعة القاهرة والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حول بناء العلامة التجارية المصرية ، أنه منذ سنوات وبدأ يتردد ضرورة أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية سواء بمفرده أو بالمشاركة مع الحكومة، ولدينا المؤتمر الاقتصادى فى يومه الثانى مناقشة تمكين القطاع الخاص وتحسين المناخ، مؤكدا أن القطاع الخاص من حيث الاستثمارات أو مشاركتها فى النتاج المحلى الأولى يلعب دورا هاما أكثر من ما هو عليه الآن ، مع وجود دور الحكومة التى تدخل فى مشروعات كبرى وقومية والبنية التحتية.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تم إنفاق حوالى 6 أو 7 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية فى الدولة سواء الطرق أو شبكات الكهرباء أو الصرف وخلاف ذلك من المشروعات.